У глобального потепління виявився ще одне моторошне прояв.

Льодовики, що тануть через глобальне потепління, відкривають рештки туристів, загиблих десятки років тому. Нещодавно чергову таку страшну знахідку виявили в швейцарських Альпах.

Останки німецького альпініста, зниклого безвісти 37 років тому на льодовику Теодул поруч зі знаменитою горою Маттерхорн, знайшли 12 липня. Поруч також знаходилося кілька предметів з альпіністського спорядження.

"Аналіз ДНК дозволив ідентифікувати альпініста, який зник безвісти в 1986 році. У вересні 1986 року німецький альпініст, якому на той момент було 38 років, зник безвісти після того, як не повернувся з походу. Відступ льодовиків все частіше оголює [тіла] альпіністів, зникнення яких було зафіксовано десятиліття тому", - заявили в місцевій поліції.

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Поліція не надала додаткової інформації ані про особу німецького альпініста, ані про обставини його смерті. Влада опублікувала лише фотографію самотнього похідного черевика з червоними шнурками, а також туристичного спорядження, що належало зниклому безвісти багато років тому.

Фахівець з льодовиків Ліндсі Ніколсон з Університету Інсбрука в Австрії розповіла CNN, що скорочення льодовиків через зміну клімату дійсно часто призводить до виявлення тіл давно зниклих альпіністів.

"Коли льодовики відступають, будь-який матеріал, включаючи людей, які впали в них або на них і були поховані наступним снігом, спливуть. Всі льодовики дуже швидко тануть і відступають в європейських Альпах", — сказала Ніколсон.

Відзначається, що в 2022 році танення було настільки сильним, що в Альпах знайшли в різних місцях кілька тіл і навіть уламки літака – всі зникли кілька десятиліть тому. А в 2015 році все там же біля гори Маттерхорн були виявлені останки двох японських альпіністів, зниклих безвісти на під час сніжної бурі 1970 року. Їх особи були підтверджені за допомогою аналізу ДНК їхніх родичів.

Зміна клімату - останні новини

Раніше УНІАН писав, що нинішній липень, за оцінками вчених, стане найспекотнішим на планеті за всю історію метеоспостережень. Деякі фахівці вважають, що липень 2023 року взагалі стане найспекотнішим місяцем на Землі за останні 120 тис.років.

Втім, є і "хороші" новини. Ряд дослідників вважають, що в кінцевому підсумку глобальне потепління приведе світ до нового глобального замерзання. Кліматологи вважають, що зупинка океанських течій перетворить Європу в морозильник і відкриє новий льодовиковий період вже до кінця століття.

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