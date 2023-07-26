Дослідники з Данії висунули сміливу думку.

Глобальне потепління приведе світ до нового глобального замерзання: океанські течії, які зупиняться, перетворять Європу в морозильник і відкриють новий льодовиковий період вже до кінця століття.

Про це пише The New York Times.

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Система океанських течій, яка регулює клімат у цілій частині планети, може зруйнуватися раніше, ніж очікувалося. В останній раз, коли потужна циркуляція океанських течій, що формують клімат навколо Північної Атлантики, значно сповільнилася, Європу скував глибокий холод більш ніж на тисячоліття. Це було приблизно 12 800 років тому.

Дослідники з Данії висунули сміливу думку: різке ослаблення течій або навіть їх зупинка може статися до кінця століття. Навіть для них самих стало несподіванкою, що потенційна катастрофа настане так скоро, сказала професор статистики Копенгагенського університету Сюзанна Дітлевсен.

"Різке танення вічної мерзлоти в Арктиці. Зникнення тропічних лісів Амазонки. Знищення льодовикових покривів Гренландії та Західної Антарктики. Як тільки потепління в світі перевищить певну точку, ці та інші явища можуть початися стрімко", - попереджають вчені.

Більшу частину північної півкулі може скувати холод. На узбережжях Північної Америки і Європи можливе більш швидке підвищення рівня моря. Північна Європа може зіткнутися зі сніговими штормами.

"Дуже ймовірно, що ми вже впали зі скелі і не знаємо про це, - каже дослідник Халі Кілборн", – йдеться в публікації.

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