За прогнозами вчених, без скорочення викидів парникових газів тривалі періоди екстремальної спеки стануть повторюватися регулярно.

Протягом липня аномальна спека охопила Північну Америку, Європу і Китай, температура б'є всі рекорди. Це вже призвело до лісових пожеж і загибелі багатьох людей. При цьому, згідно з оцінкою вчених, такі тривалі надспекотні періоди тепер будуть повторюватися регулярно.

Як повідомляє Reuters, згідно з дослідженням World Weather Attribution, глобальної групи вчених, яка вивчає роль, яку зміна клімату відіграє в екстремальних погодних умовах, без антропогенної зміни клімату події цього місяця були б "надзвичайно рідкісними".

Вони відзначають, що європейські та північноамериканські температури були б практично неможливі без наслідків зміни клімату, а в Китаї ймовірність таких температур наразі в 50 разів вища, ніж була у минулому.

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За підрахунками World Weather Attribution, зростання концентрації парникових газів зробило європейську спеку на 2,5°С вищою, ніж вона була б в іншому випадку. Воно також збільшило спеку в Північній Америці на 2°С, а в Китаї — на 1°С.

Вчені також відзначають, що такі періоди аномальної спеки будуть ставати все більш імовірними, якщо парникові викиди не будуть скорочені.

За їхніми оцінками, тривалі періоди екстремальної спеки, ймовірно, відбуватимуться кожні два-п'ять років, якщо середні глобальні температури піднімуться на 2°С порівняно з доіндустріальним рівнем. За їхніми оцінками, середня температура в даний час підвищилася більш ніж на 1,1°C.

Через аномальну спеку спалахнули лісові пожежі

Масштабні лісові пожежі охопили грецький острів Родос. З острова вже евакуювали 19 тисяч людей. Також пожежі спалахнули і на іншому популярному серед туристів острові -Корфу.

Також повідомлялося про масштабні лісові пожежі в Алжирі. У вогні загинули десятки людей і тисячі евакуйовані.

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