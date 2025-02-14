Він зазначив, що в разі повторного вторгнення РФ не обійдеться лише санкціями.

Україну одразу візьмуть до НАТО, якщо Російська Федерація здійснить новий напад на її території після підписання миру.

Про це заявив республіканець Ліндсі Грем під час зустрічі американських сенаторів із президентом України Володимиром Зеленським. На думку політика, така погроза могла б стримати кремлівського правителя від нового вторгнення:

"Я хочу, аби Путін знав. Якщо він зробить це ще раз, то Україна моментально вступить до НАТО. І якщо трапиться нове вторгнення - будуть не лише санкції чи інші неприємності. А наші війська будуть в Україні. Ідея полягає в тому, що якщо ми не можемо прийняти їх в НАТО, то Путін повинен знати - якщо він повторить спробу вторгнутися, то тоді Україна моментально вступає до НАТО".

Мирні перемовини

Напередодні під час Мюнхенської конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що нова адміністрація хоче досягти "розумного врегулювання" війни в Україні.

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Водночас він додав, що Європі загрожує не Росія чи Китай, а "відхід від деяких своїх цінностей".

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