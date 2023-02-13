Напередодні Путін відправив чиновника у відставку, що й послугувало причиною цього вчинку.

У Росії скоїв самогубство колишній топ-чиновник МВС Володимир Макаров. Він обіймав посаду заступника начальника Головного управління з протидії екстремізму.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", тіло Макарова близько 7 години ранку знайшла його дружина. Він застрелився у приватному будинку в Хімках.

Генерал-майор Макаров у свій час був головним організатором "полювання" на опозиціонерів та незручних журналістів. У січні 2023 року Путін відправив Макарова у відставку.

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За даними інформованих джерел, Макаров перебував у глибокій депресії після відставки з МВС. Його родину сьогодні допитують у Слідчому комітеті. Рідні пояснили, що він "не знав, чим йому займатися" і через це у нього стався розлад.

Загадкові смерті у РФ

У РФ останнім часом все частіше трапляються дивні смерті, зокрема й серед пропагандистів. Нещодавно у Москві раптово помер кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Перед цим раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

Згодом у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін. Деталей смерті пропагандиста не повідомляють.

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