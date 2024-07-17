Він жив у посольстві, проте вирішив поїхати на пляж у Зеленограді.

У Москві потонув член делегації Північної Кореї Кім Кум Чоль. Повідомляється, що він вирішив скупатися у ставку в Зеленограді.

Як пише російський Telegram-канал SHOT, 54-річний представник корейського сільгосппідприємства проживав у посольстві КНДР. Того дня він пішов на зеленоградський пляж "Ангстрем". Через кілька годин його речі знайшли на березі ставка.

"Зниклого шукали кілька годин, але так і не знайшли. А вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже впізнали", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Російські опозиційні ЗМІ пишуть, що загиблим міг бути президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гім Чхоль. На початку липня Reuters писав, що він очолив делегацію військових фахівців, які прибули в Росію.

Росія і КНДР

У червні Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Він підписав із Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство. Кремлівський правитель сказав, що вони домовилися про "взаємну допомогу в разі агресії проти одного з учасників" цього документа.

Пізніше ЗМІ Південної Кореї писали, що Пхеньян збирається відправити інженерні сили на окуповані території Донецької області.

8 липня стало відомо, що до Росії вирушила елітна військова тренувальна делегація з Північної Кореї.

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