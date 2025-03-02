Інші сенатори від Республіканської партії, в тому числі давній прихильник України сенатор Ліндсі Грем, похвалили Трампа.

Сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі розкритикувала Дональда Трампа за прийом, який він та його віце-президент Джей Ді Венс влаштували в Білому домі українському лідеру Володимиру Зеленському.

"Цей тиждень почався з того, що представники адміністрації відмовилися визнати, що Росія розпочала війну в Україні. Він закінчується напруженою, шокуючою розмовою в Овальному кабінеті і шепотом з Білого дому про те, що вони можуть спробувати припинити будь-яку підтримку України з боку США", – написала вона в соцмережі X.

Сенаторка зазначила, що зовнішня політика не для людей зі слабкими нервами, але додала, що її "нудить від того, що адміністрація, схоже, відходить від наших союзників і приймає Путіна, який є загрозою демократії та цінностям США в усьому світі".

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Як пише CNN, сенаторка Мурковські демонструвала готовність публічно не погоджуватися з Трампом у певних питаннях і під час його попереднього президентського терміну.

Інші сенатори від Республіканської партії, в тому числі давній прихильник України сенатор Ліндсі Грем, похвалили Трампа за те, як він розмовляв із Зеленським під час зустрічі 28 лютого.

Як у США реагували на зустріч Зеленського і Трампа

Як відомо, зустріч президентів США і України в Білому домі завершилася суперечкою. Володимир Зеленський поїхав, а підписання угоди про корисні копалини так і не відбулося після того, як Трамп і Венс накинулися на українського лідера.

Світові лідери і різні політики відреагували на цю подію. Зокрема, сенатор від Каліфорнії Адам Шифф написав, що "в Овальному кабінеті зустрілися герой і боягуз. А коли зустріч закінчиться, герой повернеться додому, в Україну".

Колишній Посол США в Росії Майкл Макфол, коментуючи бажання Трампа отримати подяку за надану Україні допомогу наголосив, що Трамп і його Республіканська партія затримали новий пакет допомоги на 6 місяців (що коштувало життя багатьом українцям). Водночас віце-президент проголосував проти пакету. Трамп же не запропонував жодної нової допомоги.

На думку лідера меншості в Сенаті Чака Шумера, Трамп і Венс виконують брудну роботу Путіна. Своєю чергою, сенатор від Аризони Рубен Галлего назвав поведінку очільників США "ганьбою", а Кріс Мерфі з Коннектикуту сказав, що це "абсолютна ганьба для Америки".

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