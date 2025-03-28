Президент США назвав розмову "надзвичайно продуктивною".

Президент США Дональд Трамп провів розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Він назвав цю розмову "надзвичайно продуктивною" та наголосив, що погоджується з прем’єр-міністром Карні "з багатьма речами".

"Я щойно закінчив розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Це була надзвичайно продуктивна розмова, ми погоджуємося з багатьма речами", - написав Трамп.

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Також він анонсував свою зустріч із Карні "відразу після майбутніх виборів у Канаді".

"Ми зустрінемося відразу після майбутніх виборів у Канаді, щоб попрацювати над елементами політики, бізнесу та всіма іншими факторами, які в кінцевому підсумку будуть чудовими як для Сполучених Штатів Америки, так і для Канади. Дякуємо за увагу до цього питання", - додав президент США.

У своєму дописі Трамп нічого не казав ні про "анексію Канади", ні про "51-й штат США", як неодноразово називав він цю країну у своїх попередніх заявах.

Відносини США і Канади: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Трамп пропонував Канаді добровільну анексію та анонсував нові руйнівні мита проти цієї країни. Президент США висловив обурення тим, що Канада "майже нічого не платить" за національну безпеку, покладаючись на військовий захист США. "Це не може тривати. Єдине логічне рішення - щоб Канада стала нашим дорогоцінним п’ятдесят першим штатом. Це повністю усуне всі тарифи та інші проблеми", - наголошував Трамп.

Повідомлялося, що Канада зближується з ЄС на тлі конфлікту з Трампом. Зокрема країна веде переговори з ЄС щодо участі в оборонній ініціативі, що дозволить їй виробляти європейську військову техніку на власних підприємствах. Карні під час першої своєї закордонної поїздки назвав Канаду "найєвропейськішою з неєвропейських країн".

Також Трамп заявляв про бажання переглянути сторічну угоду про демаркацію американо-канадського кордону. Як повідомляло видання The New York Times, ще коли прем’єр-міністром Канади був Джастін Трюдо, Трамп у телефонній розмові сказав йому, що не вірить у дійсність договору 1908 року про демаркацію кордону між двома країнами і що хоче переглянути кордон.

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