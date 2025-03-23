Чергові вибори в Канаді мали пройти не пізніше 20 жовтня, але у прем'єра є право оголосити їх раніше.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив дострокові вибори. Вони намічені на 28 квітня.

Карні заявив, що йому потрібен "сильний, позитивний мандат від співвітчизників". "Потрібно зробити набагато більше, щоб убезпечити Канаду", - сказав політик, маючи на увазі погрози анексії та торговельну війну, яку ініціював президент США Дональд Трамп, пише Бі-бі-сі.

Чергові вибори в Канаді мали відбутися не пізніше 20 жовтня, але у прем'єра є право оголосити їх раніше. Багато хто прогнозував, що Карні так і зробить після приходу до влади.

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Політична ситуація в Канаді

Ліберальна партія перебуває при владі з 2015 року і до теперішнього часу розгубила значну частину електорату. Однак риторика Трампа щодо Канади викликала патріотичне піднесення в суспільстві, від якого виграють якраз ліберали.

Наразі, згідно з опитуваннями, ліберали скоротили відставання від опозиційної Консервативної партії.

Попередній канадський прем'єр Джастін Трюдо, який обіймав цю посаду з 2015 року, пішов у відставку 14 березня 2025 року. Трюдо, який розпочав політичну кар'єру 2000 року, здобув популярність завдяки своїй харизмі, прогресивним поглядам і підтримці різних соціальних ініціатив.

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