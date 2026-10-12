НАТО має готуватися до загибелі людей у ​​Європі від російських атак, - Сікорський

Глава МЗС Польщі наголосив, що ймовірність загибелі людей внаслідок російських атак зростає.

Країнам НАТО слід підготувати рішучу відповідь на можливу загибель людей внаслідок російських "гібридних" атак. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у коментарі Financial Times.

Глава МЗС Польщі наголосив, що ймовірність загибелі людей зростає, оскільки Росія посилює операції, спрямовані на дестабілізацію європейських суспільств та внесення в них розколу. Однак він визнав, що альянсу доведеться ухвалювати рішення щодо того, як саме реагувати.

"Питання в тому, що вважати нападом, транскордонною атакою: поки що йдеться про майно... це одне, але якщо почнуть гинути люди, нам доведеться провести ще одну дуже серйозну розмову в НАТО. Коли ми вирішимо, що росіяни зайшли занадто далеко? Адже це саме питання оцінки ситуації. Знаєте, заздалегідь узгодженого визначення з цього приводу не існує", – сказав він.

Відео дня

Сикорський закликав європейських союзників відреагувати на атаки шляхом закриття російських консульств, обмеження свободи пересування російських дипломатів у країнах перебування та загального скорочення їхньої чисельності – за прикладом Польщі.

"У мене консульства вже закінчилися, а в інших вони ще є", – підкреслив він.

Сікорський також заявив, що від усіх росіян, які в’їжджають до ЄС, слід вимагати наявності біометричного паспорта, щоб не допустити поїздок агентів за підробленими документами.

Він також підтримав заклики скоротити видачу туристичних віз ЄС громадянам Росії.

"Коли ми дивимося відеозаписи ударів по мостах у Києві та кадри того, як із житлових будинків витягують тіла загиблих дітей, – новини про російських туристів, які розкидають гроші [в Європі], викликають у мене різке неприйняття", – підкреслює він.

Сикорський також закликав усі інші країни ЄС – "заради їхнього ж блага" – відкрито вказувати на відповідальність Росії за гібридні атаки за наявності достатніх доказів. Відповідаючи на запитання, чому деякі країни можуть не наважуватися на такий крок, він сказав: "Я не хочу коментувати дії інших. У кожного своя внутрішня політика".

Диверсії Росії в Європі

Як повідомляло видання FT, європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про те, що Росія активізувала спроби їх фізичного усунення. У зв’язку з цим компанії посилили заходи особистої безпеки своїх топ-менеджерів.

Зокрема, у поле зору російських спецслужб потрапляють і керівники невеликих компаній, особливо тих, що займаються виробництвом безпілотників або комплектуючих до них, уточнили співрозмовники видання.

Також 11 жовтня повідомлялося, що поліція в Польщі отримала інформацію про підготовку замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша.

Вас також можуть зацікавити такі новини: