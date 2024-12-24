Скандал навколо цих жартів набирає обертів.

Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа опублікував у мережі мем про "купівлю" Канади, Гренландії та Панамського каналу.

40-річний Ерік Трамп розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі X зображення, на якому американський лідер "купує" на Amazon Канаду, Гренландію та Панамський канал. Картинку він підписав так:

"Ми повернулися!".

Скандальні заяви Трампа про інші країни

Нагадаємо, раніше політик викликав невдоволення жартами про Канаду. Він назвав канадського прем'єра "губернатором Великої держави Канада", а також "запропонував" зробити її 51-м американським штатом.

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Пізніше Трамп заявив, що для Штатів є абсолютною необхідністю володіння та контроль над Гренландією. Прем'єр Муте Егеде відповів, що вони не продаються. Вже незабаром стало відомо, що Данія збільшить витрати на її оборону.

За даними ЗМІ, також обраний президент Сполучених Штатів Америки хотів би приєднати Панамський канал.

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