У той час як президент хворів на коронавірус, в Білому домі повідомляли, що він відчуває себе "втомленим, але в хорошому настрої".

Колишній президент США Дональд Трамп набагато гірше переніс коронавірус, ніж про це повідомляв Білий дім.

Читайте такожЗМІ дізналися скільки коштувало лікування Трампа від коронавірусу (відео)Видання The New York Times, посилаючись на чотири джерела, яким було відомо про стан Трампа, зазначає, що деякі чиновники прогнозували, що тодішнього президента навіть можуть підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

Крім того, у глави Білого дому був "надзвичайно низький рівень кисню в крові" і проблеми з легенями, які зазвичай пов'язують з пневмонією. Зокрема, сатурація у Трампа була 80%, коли норма здорової людини становить – 95-99%, що викликало крайню стурбованість його станом.

Трам був госпіталізований, у нього спостерігалися проблеми з диханням і температура. Як зазначає видання, те лікування, яке йому було призначено, показало, що його стан був серйозним.

Однак, в той час як президент хворів на коронавірус, в Білому домі повідомляли, що він відчуває себе "втомленим, але в хорошому настрої". Ніяких інших подробиць про стан Трампа оприлюднено не було.

Видання зазначає, що поки Трамп був у лікарні Уолтера Ріда, його медична бригада намагалася применшити серйозність ситуації, заявивши, що він знаходиться в нормальному стані. "У свої 74 роки, він мав надлишкову вагу, він був схильний до ризику важкого захворювання, і йому був призначений агресивний курс лікування", - пише газета.

Трамп хворів на коронавірус: деталі

2 жовтня 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірус. На наступний день президента відправили в медичний центр Уолтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Вже через 10 днів Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 і повертається до активної участі у своїй передвиборчій кампанії.

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Автор: УНІАН