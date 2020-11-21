Сам президент Дональд Трамп також перехворів на коронавірус разом з дружиною.

Старший син американського президента Дональд Трамп-молодший інфікувався коронавірусом.

Про це повідомляє DW.

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Свій позитивний тест Трамп отримав на початку тижня. При цьому в чоловіка немає симптомів хвороби, він ізолювався.

Син Трампа брав активну участь у президентській кампанії батька. Крім того, він відвідував вечірку в Білому домі 3 листопада. Після неї на COVID-19 захворіли кілька людей, зокрема глава штабу Трампа Марк Медоуз.

Сам президент Дональд Трамп також перехворів на коронавірус разом з дружиною. Небезпечну недугу у президентського подружжя підтвердили на початку жовтня.

Під час лікування у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда Трамп не передавав свої повноваження віце-президенту Майку Пенсу і самостійно продовжував виконувати обов'язки.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН