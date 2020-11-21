Старший син американського президента Дональд Трамп-молодший інфікувався коронавірусом.
Про це повідомляє DW.
Читайте такожУ Джорджії після перерахунку голосів підтвердили перемогу Байдена - ЗМІ
Свій позитивний тест Трамп отримав на початку тижня. При цьому в чоловіка немає симптомів хвороби, він ізолювався.
Син Трампа брав активну участь у президентській кампанії батька. Крім того, він відвідував вечірку в Білому домі 3 листопада. Після неї на COVID-19 захворіли кілька людей, зокрема глава штабу Трампа Марк Медоуз.
Сам президент Дональд Трамп також перехворів на коронавірус разом з дружиною. Небезпечну недугу у президентського подружжя підтвердили на початку жовтня.
Під час лікування у Національному військово-медичному центрі Уолтера Ріда Трамп не передавав свої повноваження віце-президенту Майку Пенсу і самостійно продовжував виконувати обов'язки.
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram