Туреччина не має наміру блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Туреччина не блокуватиме заявку Фінляндії та Швеції.

Про це заявив сьогодні, виступаючи по відеозв'язку на прес-конференції за підсумками неформальної зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Альянсу в Берліні.

"Туреччина ясно дала зрозуміти, що не має наміру блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг також зазначив, що до вступу в альянс Швеції і Фінляндії, військова присутність в Балтиці буде збільшена, щоб забезпечити безпеку цих країн.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Туреччини Чавушоглу заявив, що "турецький народ просить керівництво країни заблокувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, Анкара готова обговорити це з союзниками".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. У Держдепі США заявили, що вже "працюють над роз'ясненням позиції Туреччини".

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Сьогодні стало відомо, що Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО. За словами фінського лідера, з того дня, як Росія вторглася в Україну, багато що змінилося. І підкреслив: заявка Фінляндії не спрямована проти когось.

Своєю чергою уряд Швеції має намір офіційно подати заявку на вступ до НАТО 17 травня.

Між тим в РФ відкрито погрожують обом країнам військовим вторгненням, якщо вони вирішуватися на вступ до НАТО.