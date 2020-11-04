За даними американських ЗМІ, на президентських виборах у США лідирує кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який балотується на другий термін, заявив у соціальних мережах про "велику перемогу", але адміністрації соцмереж позначили його повідомлення як оманливі.

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Про це випливає з пояснювальних дописів адміністрацій Facebook і Twitter щодо повідомлень Трампа.

"Я зроблю заяву сьогодні вночі. Велика перемога", - наголосив Трамп.

Водночас у Twitter це повідомлення позначили таким чином, що "певний або увесь контент, поширений у цьому twitter-повідомленні, є сумнівним або може вводити в оману щодо виборів та інших громадських процесів".

Також Трамп повідомив: "Ми значно попереду, але вони намагаються вкрасти результат виборів. Ми ніколи не дозволимо їм цього. Голосувати не можна після закриття дільниць".

У Facebook під цим повідомленням з'явилося пояснення, що підрахунок голосів може тривати впродовж днів і навіть тижнів, і що фінальні результати голосування можуть відрізнятися від попередніх даних.

Як обирають президента США

Президентські вибори в США проводяться у два етапи. На першому етапі жителі країни в результаті всенародного голосування голосують за виборців, які на другому етапі обирають президента країни. Виборщики - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Громадяни заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборщик.

У кожному штаті різна кількість виборщиків. Наприклад, у великому штаті Каліфорнія їх 55, а в маленьких штатах їх по 7. Тому для кандидатів у президенти дуже важливо, щоб їх підтримували у великих штатах.

За 41 день після всенародного голосування виборщики заповнюють бюлетені, вибираючи президента і віце-президента. На початку січня після підрахунку голосів виборщиків буде відомо ім'я нового президента.

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Автор: Віталій Саєнко