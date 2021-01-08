Росіяни пообіцяли Трампу допомогти з перенесенням всіх постів зі старих соцмереж, а також верифікацією акаунту і набором нових підписників.

Російська Асоціація професійних користувачів соцмереж і месенджерів запропонувала президенту США Дональду Трампу перейти на російські соцмережі (заборонені в Україні) після того, як його заблокували акаунти в Twitter, Facebook, Instagram.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на слова голови Асоціації Володимира Зикова.

"Ми хочемо запросити вас завести акаунти в соцмережах "ВКонтакте" або "Однокласники". Це найбільші європейські соціальні мережі, створені найкращими у світі російськими розробниками. Також в якості альтернативи можемо запропонувати реєстрацію в месенджері Telegram або ICQ», - написали представники Асоціації в листі Трампу.

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Зиков також додав, що Асоціація готова допомогти Трампу з перенесенням всіх постів зі старих соцмереж, а також верифікацією акаунту і набором нових підписників.

Нагадаємо, акаунти чинного президента США Дональда Трампа в Facebook і Instagram заблоковані мінімум на два тижні - до кінця його президентського терміну. Причиною блокування акаунтів президента США стали події 6 січня, коли прихильники Трампа штурмом взяли будівлю Конгресу.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Напередодні ввечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися в будівлю Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції і Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантську годину.

Вибори президента в США

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, демократ Джо Байден переміг попереднього президента США республіканця Дональда Трампа. Інавгурація Байден призначена на 20 січня 2021 року, однак Дональд Трамп до останнього намагається втриматися на посаді.

У Вашингтоні відбувається багатотисячний мітинг на підтримку президента Дональда Трампа. Посольство України радить українським громадянам у Вашингтоні (Округ Колумбія, США) не брати участі в акціях протесту 6 січня.

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Автор: Денис Прядко