Обшуки і арешти були проведені ще 1 грудня, на даний момент усіх затриманих відпустили під заставу.

Національна агенція по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) заявила про арешт "багатого російського бізнесмена" за підозрою в правопорушеннях, включаючи відмивання грошей, змову з метою обману Міністерства внутрішніх справ і змову з метою дачі неправдивих свідчень.

Як повідомляється на сайті агенції, 58-річний бізнесмен був заарештований у четвер, 1 грудня, у своїй резиденції в Лондоні офіцерами відділу по боротьбі з клептократією NCA.

Також був заарештований 35-річний чоловік, який працював у приміщенні. Його підозрюють у відмиванні грошей і перешкоджанні діям NCA після того, як він намагався залишити будівлю з сумкою, у якій було кілька тисяч фунтів готівкою.

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Ще один затриманий - 39 річний чоловік, був заарештований у своєму будинку в Лондоні за низку злочинів, у тому числі відмивання грошей і змову з метою шахрайства.

В ході обшуку в будинку російського бізнесмена вартістю в мільйони фунтів стерлінгів було вилучено кілька цифрових пристроїв і велика сума готівки.

Відзначається, що всі троє були допитані NCA і згодом звільнені під заставу.

В агентстві не називають імена ні "заможного російського бізнесмена", ні інших фігурантів справи.

За деякими даними, цим бізнесменом є підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман. Йому теж 58 років і він проживає в своїй резиденції Athlone House у Лондоні.

"Відділ NCA по боротьбі з клептократією, створений тільки цього рокук, досяг значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності з боку олігархів і професійних постачальників послуг, які їх підтримують і допомагають, а також тих, хто пов'язаний з російським режимом. Ми продовжимо використовувати всі доступні нам сили і тактики, щоб усунути цю загрозу", - сказав Грем Біггар, генеральний директор NCA.