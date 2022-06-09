Також Фрідман цікавиться можливістю перереєстрації основних активів.

Російський олігарх Михайло Фрідман консультується з владою України щодо можливості отримання українського громадянства.

Фрідман має українське походження так як народився у Львові. Про це повідомив керівник НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю українській редакції Forbes.

Також Фрідман цікавиться можливістю перереєстрації основних активів.

"Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі", – додав Новіков.

Михайло Фрідман:

Михайло Фрідман – російський бізнесмен українського походження, народився у Львові.

Фрідман є співвласником та головою наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", куди входять "Альфа-банк" та телекомунікаційна компанія Altimo (має частку в мобільних операторах, зокрема, у "Київстарі").

Бізнесмен значиться у списках санкцій ЄС, США, Великобританії та Канади.

В Україні заарештовано його активи на 12 млрд грн.

Війна в Україні та санкції проти оточення Путіна:

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

У зв'язку з цим Європейський Союз ввів санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів, у тому числі проти російських олігархів Михайла Фрідмана і Петра Авена.

У квітні стало відомо, що суд заарештувавши активи компаній Фрідмана в "Альфа-Банку" майже на пів мільярда гривень. Олігарх через свій банк намагався легалізувати активи на загальну суму 1,1 мільярда гривень.

Крім того, 6 квітня США ввели санкції проти "Альфа-Банку". У березні Великобританія також ввела санкції проти "Альфа-Банку Росія", але виключила з-під їх дії "Альфа-Банк Україна" як окрему юридичну особу.

Також генеральне казначейство Франції внесло віллу Copab в Сен-Тропе до переліку "заморожених" російських активів в країні.

Вас також можуть зацікавити новини: