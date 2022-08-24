Якщо це станеться, Росія створить проблеми з вартістю життя в сто разів гірше поточних.

Потенційне відновлення відносин з Російською Федерацією стало б катастрофою для безпеки в євроатлантичній системі. Якщо це станеться, РФ створить проблеми, що впливають на вартість життя, в сто разів гірше поточних.

Як передає портал Sky News, таку заяву зробив заступник глави Міноборони Британії Джеймс Хіппі.

"Кожна річ, яку я бачив протягом останніх шести місяців, говорить мені, що це було б катастрофою для безпеки в євроатлантичній системі. Таким чином, не на 10, 15 або 20-річному горизонті, а лише через кілька років ми опинимося в ситуації, коли Росія створить проблеми з вартістю життя, які в 100 разів гірше, ніж те, що ми бачимо зараз", — повідомив Хіппі.

За його словами, нормалізація відносин могла б дійсно стати найпростішим способом знизити витрати звичайних громадян на життя. Однак через кілька років вони виникнуть знову, тільки вже більш істотні. Якщо проігнорувати російську агресію в Україні, то потім РФ може вторгнутися в країни Балтії, які входять в НАТО.

"Ми повинні стати на захист України, щоб все закінчилося на умовах України. Якою б не була короткострокова біль і витрати, ми створимо умови для безпеки в Євро-Атлантиці", — додав Хіппі.

Нагадаємо, ще в травні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що нормалізувати відносини з Путіним неможливо. А покаяння за війну в Україні має бути для нього дуже суворим.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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