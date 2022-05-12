Якщо почати домовлятися з Кремлем, то повториться 2014 рік.

Нормалізувати відносини з Володимиром Путіним вже неможливо, а покаяння для нього буде дуже непростим. Якщо зараз знову почати вести розмови з Кремлем, то ризикує повторитися 2014 рік, коли РФ анексувала Крим і посприяла створенню так званих "ДНР" і "ЛНР".

Такою думкою поділився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в інтерв'ю LBC Radio.

Ведучий ефіру запитав, чи міг би Путін повернутися на міжнародну арену в разі "каяття". Джонсон відповів на це: "Зараз покаяння буде дуже непростим для Володимира Путіна... Вважаю, немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми тепер можемо нормалізувати відносини з Путіним".

На думку прем'єр-міністра, якщо почати розмовляти з Кремлем, то ризикує повторитися 2014 рік, коли РФ окупувала Крим. Переважна більшість країн засудила цей акт агресії і не визнала півострів російським.

"І ми ввели санкції, але в той же час ми як би почали з ним розмовляти про майбутнє. І Путін в основному використовував це як спосіб провертати ніж [завдавати ще більше болю страждаючому, — УНІАН] в Україні", — продовжив Джонсон.

Прем'єр-міністр вважає, що в разі укладення угоди з РФ на переговорах Путін міг би вчинити, як в 2014-му, і українці це знають.

"Тому коротка відповідь — "ні". Ніякої ренормалізації, і Великобританія дуже чітко це розуміє. Його [Путіна] потрібно зупинити, і саме це Великобританія і намагається зробити, даючи українцям всю можливу військову підтримку для самозахисту. І ми продовжимо це робити", — підсумував Джонсон.

Нагадаємо, Великобританія допомагає Україні оборонятися від Росії з моменту повномасштабного вторгнення. На початку травня Джонсон виступив онлайн у Верховній Раді нашої країни. Він оголосив про новий пакет допомоги на суму 3 мільярди фунтів і розповів, чому Захід не ввів превентивні санкції проти РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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