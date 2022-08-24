РФ продавати дорогоцінні камені активно допомагають банки Індії.

Російська Федерація знайшла спосіб обійти "діамантові" санкції. Щомісяця Москва отримує сотні мільйонів доларів з продажу дорогоцінних каменів.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що для обходу західних обмежень РФ використовує банки Індії.

"Паніка, що охопила цього року світ діамантів, починає вщухати, а Російський видобувний гігант "Алроса" непублічно відновив експорт до майже довоєнного рівня", — йдеться в повідомленні.

"Алроса" на 33% належить федеральному уряду Росії, а ще 25% акцій в руках у місцевої влади.

"Алроса" продає Діаманти покупцям в Індії і Європі переважно в обмін на рупії", - зазначено в публікації.

Всі угоди не розголошуються, щоб уникнути репутаційних ризиків. За даними видання, російська компанія щомісяця продає діамантів більш ніж на 250 мільйонів доларів, що всього на 20-30% менше, ніж довоєнні обсяги продажів. Крім того, Москва продовжує контролювати третину ринку необроблених діамантів.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 березня США ввели заборону на експорт до Росії предметів розкоші, а також відмовилися від імпорту з країни-агресора алмаз, алкоголю і морепродуктів.

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