Новим зовнішньополітичним керівником стала Елізабет Трасс, яка замінила Домініка Рааба.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії змінили главу зовнішньополітичного відомства.

Про це йдеться в урядовому повідомленні прем'єр-міністра Британії у мікроблозі Twitter.

"Високоповажна Елізабет Трасс була призначена на посаду державного секретаря у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Окремо сказано, що вона залишається міністром у справах жінок і рівності в урядовому Офісі з питань рівності.

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Як повідомляють британські ЗМІ, Трасс стане другою в історії країни жінкою, яка очолить зовнішньополітичне відомство Великобританії. У різний час вона входила в кабміни Девіда Кемерона і Терези Мей.

Раніше британське зовнішньополітичне відомство очолював Домінік Рааб. Останнім часом Рааб піддався сильній критиці британських ЗМІ і опозиції в серпні, коли з'ясувалося, що під час вирішального наступу руху "Талібан" він не став повертатися з відпустки в Лондон.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на 80-му році життя померла мати британського прем'єра Бориса Джонсона. В останні роки страждала від хвороби Паркінсона.

Автори: Олег Давигора, Віталій Саєнко