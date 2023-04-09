Німецьке видання зазначає, що мова Дмитра Медведєва стала заплутаною та перевантаженою жаргоном і складається враження, наче він насилу мислить ясно.

Чим гірше для Росії йде війна в Україні, тим впевненіше кремлівська пропаганда розповідає про свою перемогу. Зокрема, путінська болонка Дмитро Медведєв знову гавкає і гарчить у "Твіттері", висуваючи твердження, чому Україна нібито має бути приреченою.

Про це пише німецьке видання Bild, реагуючи на плутані тези Медведєва про те, що Україна зникне, бо нібито нікому не потрібна.

Зокрема, видання звертає увагу, що в своїх тезах Медведєв суперечить сам собі. З одного боку він заявляє, що Європа підтримала Україну нібито лише за вказівкою США, і тут же одразу каже, що Сполученим Штатам Україна теж "не потрібна".

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У своїх мареннях Медведєв заявляє про те, що поставки зброї та кредити занурили європейські країни у "фінансово-політичне пекло". Він називає українців "кровосисними паразитами", які смокчуться на "дряхлій, хворій на артрит шиї" ЄС. Допомогу від США Медведєв називає "піаром політичних балакунів, які давно засвідчили своє безсилля та бездарність".

При цьому, путінський посіпака не пояснює, чому президент США Джо Байден все ж змушує Європу підтримувати Україну.

Видання також звертає увагу на мрії екс-президента Росії про відродження Російської імперії. "Нам не потрібна Нижня Україна. Нам потрібна велика, могутня Росія", - пише Медведєв і знову просуває пропагандистську тезу про нібито штучність утворення України.

"Вражає, наскільки заплутаною та перевантаженою жаргоном стала мова Медвєдєва - наче він насилу мислить ясно. Наприклад, колишній прем’єр-міністр назвав президента України Володимира Зеленського "арлекіном у футболці кольору хакі", який використовуватиме свою "банду злодійкуватих нацистських клоунів", щоб зберігати гроші, вкрадені із Заходу, на офшорних рахунках", - пише Bild.

Також видання згадує погрози Медведєва застосувати ядерну зброю проти Німеччини після того, як Берлін підтвердив, що виконає ордер Міжнародного кримінального суду щодо арешту Володимира Путіна на своїй території. Тоді тимчасовий замінник Путіна заявив, що Росія "направила б усі свої засоби, ракети та інше, на Бундестаг, офіс канцлера тощо".

"Стосовно Медведєва, здається, можна застосувати наступне: побиті пси гавкають...", - підсумовує Bild.

Інші заяви "придворного блазня" Медведєва

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро Медведєв розплювався отрутою через видачу ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна. Він пригрозив Гаазі ударом гіперзвукової ракети.

Також Медведєв, який зараз обіймає посаду заступника голови Радбезу РФ, вибухнув новою тирадою про крах людської цивілізації, який неодмінно трапиться, якщо світ ігноруватиме існування Росії. Він пригрозив ядерним апокаліпсисом й нагадав, що світ "без Росії" Кремлю не потрібен.

А 24 лютого 2023 року, не знайшовши приводів похвалитися "успіхами" за рік війни, закомплексована ображена путінська болонка передрекла "важкі" переговори про мир. Водночас він пообіцяв росіянам, що "перемога буде досягнута" і Росія "поверне всі свої території". Також він заявив, що кордони України "треба відсунути якнайдалі, навіть якщо це будуть кордони Польщі".

Утім зазначимо, що скоро вже буде рік, як "відсувателі кордонів до Польщі" застрягли на своєму шляху десь під Бахмутом. А щоб не стати таким, як Медведєв, зверніть увагу на матеріал про те, що буде, якщо відмовитися від алкоголю.

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