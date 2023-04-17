"Віщун" розповів про свої досягнення у відкритті нових цивілізацій та про "співпрацю з ЦРУ".

Росіян зомбують сліпий дідом-Вангою нібито з Донбасу - 75-річним Миколою Тарасенком. Один з пропагандистських каналі присвятив йому цілий сюжет.

Відео з "пророком" відразу почали розганяти інфоресурси РФ. Він зробив кілька "сенсаційних" заяв за традиціями класичної російської пропаганди.

Зокрема, дід-Ванга заявив, що до нього за прогнозами нібито приїжджали розвідники ЦРУ. Однак він заявив їм, що "Америці – гаплик, там почнуться геологічні та соціальні катаклізми, а долар просто папірець".

Відео дня

За його версією, війну в Україні розпочали США, а не Росія. Невтішні прогнози і для Європи - дід каже, що її накриють масові протести проти військової допомоги України.

І це ще не найбільші "страшилки". Україні "пророк" взагалі прогнозує зникнення як держави. Він впевнений, що її поділять Росія, Угорщина та Польща.

"Я казав це ще 300 років тому - України не буде, бо не було такої держави Україна - була "Малоросія". Американці зникнуть, зовсім зникнуть. Америки як держави взагалі не буде", - сказав він.

"Віщун" заявив, що нібито відкрив невідому цивілізацію у Нікарагуа. Розкопки нібито проволив з автоматом, щоб відбиватися від "контрас".

Цікаво, що сліпий дід бачить "безумовну перемогу Росії у травні 2024 року", як би дивно це не звучало.

Шахраї окупували росТБ

Пропаганда РФ все частіше закликає на ефіри магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Перед цим на росТБ показали цілий міні-фільм про бойового екстрасенса, який передбачив "результат війни". А зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

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