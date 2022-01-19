Скасовуються введені на період НП комендантська година та інші тимчасові обмеження.

Президент Касим-Жомарт Токаєв не став продовжувати у Казахстані режим надзвичайного стану.

"З півночі 19 січня припиняється дія режиму НП в містах Нур-Султані та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбильській, Кизилординській і Мангістауській областях", - повідомив прес-секретар Акорди Берік Уалі, передає KazTAG.

Раніше Токаєв вже достроково скасував надзвичайний стан в інших регіонах.

"Таким чином, уся країна повертається до нормального життя. Скасовуються введені на період НП комендантська година та інші тимчасові обмеження. Завдяки єдності та згуртованості народу, самовідданій роботі правоохоронних органів і армії на всій території Казахстану відновлено порядок і спокій", - додав Уалі.

Читайте такожПутін вдруге за тиждень забув ім'я президента Казахстану (відео)Як повідомляв УНІАН, в Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Згодом громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні було введено режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги в "наведенні порядку" в ОДКБ. Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

10 січня в Казахстані було оголошено загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. У той же день Токаєв заявив, що у країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок відновлено.

15 січня начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Серік Шалабаєв заявив, що внаслідок січневих подій у Казахстані загинули 225 людей.

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