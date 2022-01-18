Екс-президент Казахстану сказав, що відпочиває в столиці країни, а вся влада - у Токаєва.

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше з початку протестів у країні виступив зі зверненням до народу. Він стверджує, що нікуди не їхав.

"Відповідаючи на численні звернення на мою адресу й у зв'язку з публікаціями в засобах масової інформації, повідомляю, що я в 2019 році передав повноваження президента Касим-Жомарту Токаєву і відтоді я пенсіонер, і наразі перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану та нікуди не їхав", - запевнив він.

Також Назарбаєв назвав "безпідставними" чутки про конфлікт між ним і Токаєвим. "Жодного конфлікту або протистояння в еліті немає", - заявив колишній президент Казахстану.

Читайте такожУ Казахстані починають виведення військ ОДКБТакож Назарбаєв прокоментував протести в Казахстані. Він каже, що метою цих заворушень було "руйнування цілісності країни і підвалин держави".

"Трагедія, що сталася, стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував всі ці погроми і вбивства. Слідство дасть відповідь на це запитання", - додав екс-президент Казахстану.

Крім того, він висловив співчуття рідним і близьким загиблих під час протестів в країні.

Раніше в ЗМІ поширювалася інформація, що екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і його доньки зі своїми сім'ями покинули країну.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня почалися акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ.

Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, запровадження демократичних змін. Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

5 січня уряд Казахстану пішов у відставку. По всій країні був введений режим НС.

Найскладніша ситуація склалася в Алмати, де демонстранти захопили будівлі міської адміністрації, прокуратури, аеропорт. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого президент Касим-Жомарт Токаєв оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги у "наведенні порядку" в ОДКБ.

Росія, Білорусь і Вірменія відправили своїх військових до Казахстану.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він зазначив, що мирні переговори з "озброєними і підготовленими бандитами" недоречні, тому їх потрібно знищувати, це буде зроблено найближчим часом.

10 січня в Казахстані було оголошено загальнонаціональну жалобу за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.

У той же день Токаєв заявив, що в країні була здійснена спроба держперевороту, але конституційний порядок в країні відновлений. За словами президента, в Казахстані розгорнуті колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

15 січня 2022 року в Росії заявили про повернення восьми літаків з "миротворцями" з Казахстану.

Довідка УНІАН. ОДКБ - військово-політичний союз, створений державами СНД на основі договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року. Члени ОДКБ - Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан.

Вас також можуть зацікавити новини: