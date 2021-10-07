Йозефа С. звинувачують у безпосередній причетності до смерті 3518 в'язнів концтабору Заксенхаузен.

У Німеччині перед судом постав літній чоловік, обвинувачений у пособництві нацистам у Другу світову війну і причетності до загибелі тисяч в'язнів концтабору Заксенхаузен.

Про це повідомляє BBC.

На сьогодні 100-річний Йозеф С. є найстарішим нацистським злочинцем, щодо якого йде судовий розгляд.

Чоловіка звинувачують у тому, що під час роботи охоронцем концтабору під Берліном він брав участь у розстрілі радянських військовополонених і вбивстві інших людей газом "Циклон Б". Загалом він може бути причетний до смерті 3518 ув'язнених.

Судовий процес почався у в'язниці Бранденбурга-на-Хафелі і проходить в умовах суворої безпеки. Загалом заплановано 22 слухань, які мають тривати до січня 2022 року.

Читайте також100-річного німця звинуватили в пособництві у вбивстві понад 3 тисяч людей7 жовтня обвинуваченого доставили в переобладнаний спортзал пенітенціарної установи в інвалідному кріслі. За медичними показаннями він може брати участь у засіданнях не більше 2,5 годин.

Про Йозефа С. відомо, що охоронцем Заксенхаузена він став у 21-річному віці в 1942 році, і працював до 1945 року. Як стверджує прокурор, він підтримував вбивства в Заксенхаузені, а також "свідомо, добровільно і, як мінімум, сумлінно" виконував вартову службу.

Співцями виступають 17 осіб. Серед них - 100-річний Леон Шварценбаум, якому пощастило пережити ув'язнення в Заксенхаузені, а також син убитого учасника голландського опору Крістоффель Хейер.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого тижня в Німеччині безпосередньо перед судовим засіданням втекла 96-річна жінка, обвинувачена у сприянні вбивствам у концтаборі Штутгоф.

Автор: Станіслав Кожемякін