Правозахисники виступали проти цього закону.

У Пакистані затвердили закон про хімічну кастрацію ґвалтівників-рецидивістів.

Про це пише CNN.

Закон прийняли після масових протестів з приводу недавнього сплеску зґвалтувань жінок і дітей. Люди вимагали забезпечити справедливість для жертв сексуального насильства.

У законопроекті говориться, що уряд Пакистану повинен створити спеціальні суди, в яких справи про сексуальне насильство будуть розглядатися "оперативно, переважно протягом чотирьох місяців".

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Хімічна кастрація - це введення медпрепаратів, що зменшують лібідо і сексуальну активність.

Раніше в правозахисній організації Amnesty International назвали покарання у вигляді хімічної кастрації "жорстоким і нелюдським". Активісти вважають, що влада повинна зосередити увагу на усуненні справжніх причин сексуального насильства.

Раніше повідомлялося, що в Індії 16-річна бездомна дівчина заявила про сотні випадків зґвалтування сотнями чоловіків.

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Автор: Віолетта Орлова