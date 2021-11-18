У Пакистані затвердили закон про хімічну кастрацію ґвалтівників-рецидивістів.
Про це пише CNN.
Закон прийняли після масових протестів з приводу недавнього сплеску зґвалтувань жінок і дітей. Люди вимагали забезпечити справедливість для жертв сексуального насильства.
У законопроекті говориться, що уряд Пакистану повинен створити спеціальні суди, в яких справи про сексуальне насильство будуть розглядатися "оперативно, переважно протягом чотирьох місяців".
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Хімічна кастрація - це введення медпрепаратів, що зменшують лібідо і сексуальну активність.
Раніше в правозахисній організації Amnesty International назвали покарання у вигляді хімічної кастрації "жорстоким і нелюдським". Активісти вважають, що влада повинна зосередити увагу на усуненні справжніх причин сексуального насильства.
Раніше повідомлялося, що в Індії 16-річна бездомна дівчина заявила про сотні випадків зґвалтування сотнями чоловіків.