На момент смерті Рене Роберу було 84 роки

Відомий французький фотограф Рене Робер помер в Парижі. Він пролежав на тротуарі близько дев'яти годин.

Про це повідомляє журналіст Мішель Момпонте у Twitter.

"Коли людина лежить на тротуарі, а ми поспішаємо, перевірмо його стан. Зупинімось на мить", - йдеться в повідомленні.

Журналіст зазначив, що його друг був у свідомості близько п'яти або шести годин в одному з найбільш відвідуваних місць в Парижі.

"І ніхто не вважав за потрібне втрутитися... Він не повинен був померти", - написав Момпонте.

Читайте такожПомер найстаріший чоловік у світі: він не доживши менше ніж місяць до 113 роківВидання La Libre повідомляє, що трагедія сталася ще 18 січня в районі Республіка. Близько 21:30 Робер вийшов на прогулянку. Наразі невідомо, що стало причиною його падіння. Імовірно, він міг на якийсь час втратити свідомість, а потім у нього просто могло не бути сил встати. У цей критичний момент фотографу ніхто не допоміг.

Близько 6:00 ранку бездомний на ім'я Саму звернувся в службу порятунку. Медики госпіталізували потерпілого. Іменитий фотограф помер у лікарні через сильне переохолодження.

На момент смерті Рене Роберу було 84 роки. Він став відомий у Парижі як фотограф, працюючи над портретами ще в 1950-х роках.

Як раніше повідомляв УНІАН, 26-річний син відомого американського актора Майкла Медсена Хадсон наклав на себе руки. Хлопець був хрещеним сином популярного режисера Квентіна Тарантіно. Хадсон скоїв суїцид на Гаваях. Він жив там зі своєю дружиною Карлі.

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