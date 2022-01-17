Жінка, у якої виявили "Омікрон", не контактувала з іншими хворими і не залишала столицю протягом останніх 14 днів.

У столиці Китаю Пекіні влада заблокувала офісну будівлю разом зі співробітниками в ній після того, як в однієї із жінок, які там працюють, був виявлений штам COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на CNN.

За даними видання, через вхід до приміщення, яке ретельно охороняється, доставили коробки з подушками і постільною білизною. Можливо, з будівлі людей не випускатимуть кілька днів, оскільки Пекін намагається запобігти поширенню "Омікрону" перед Олімпійськими іграми, припускає видання.

Влада Пекіна минулого тижня перейшла в режим підвищеної готовності, оскільки у великому портовому місті Тяньцзіні був зафіксований спалах "Омікрону". Це місто розташоване всього за 30 хвилин їзди високошвидкісною залізницею.

Жінка, у якої виявили "Омікрон", не контактувала з іншими хворими і не залишала столицю протягом останніх 14 днів, що викликає побоювання і може вказувати на те, що "Омікрон" уже поширився в китайській столиці, пише CNN з посиланням на офіційні дані.

Читайте такожФранція ввела обов'язкові COVID-перепустки у громадських місцяхУ Китаї перед Олімпіадою діє політика "нульової терпимості" до COVID-19, яка передбачає запровадження суворих обмежень для нерозповсюдження вірусу. Головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань вважає, що така політика є малозатратним підходом порівняно з лікуванням після зараження.

Нагадаємо, що раніше американський підприємець та один із засновників компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що коронавірус може стати сезонним захворюванням у будь-якій країні світу після того, як там мине хвиля захворювань через штам Омікрон.

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