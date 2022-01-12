На думку підприємця, новий штам створить сильний імунітет для людства принаймні на наступний рік.

Американський підприємець та один із засновників компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що коронавірус може стати сезонним захворюванням у будь-якій країні світу після того, як там мине хвиля захворювань через штам Омікрон.

Про це Гейтс написав у своєму Twitter-акаунті.

"У міру того, як країни відчуватимуть на собі хвилю Омікрону, їхні системи охорони здоров’я будуть стикатися з проблемами. Більшість важких випадків будуть серед невакцинованих. Після поширення Омікрону на території всієї країни, в решту року буде спостерігатися набагато менше випадків і Covid-19 можна буде лікувати більше як сезонний грип", - написав Гейтс.

Він також додав, що штам Омікрону створить сильний імунітет для людства принаймні на наступний рік.

Крім того, підприємець переконаний, що варто розпочинати дискусії щодо підготовки до боротьби з наступною пандемією.

"Наступного разу ми можемо зробити набагато краще", - впевнений Гейтс.

Нагадаємо, раніше Гейтс спрогнозував закінчення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та назвав єдину умову для цього.

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