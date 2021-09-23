За даними очевидців, згорілі уламки знайдено за 13 кілометрів від селища Корфівський на висоті близько 600 метрів.

Рятувальники виявили літак Ан-26, що зник 22 вересня в Хабаровському краї.

"23 вересня 2021 року близько 12 години за місцевим часом (05:00 за Києвом - УНІАН) під час пошукових заходів на вершині хребта Великохехцирського державного природного заповідника виявлено уламки, ймовірно літака АН-26", - повідомили у Східному міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті СК.

На місце виявлення уламків літака направили наземну пошуково-рятувальну групу.

У відомстві також зазначили, що вже допитали авіатехніків ЗАТ "Льотні перевірки та системи", які робили технічне обслуговування повітряного судна перед вильотом. У них вилучили карту-наряд на оперативне технічне обслуговування, завдання на політ.

Читайте такожУ Росії згорів Міг-29 - минулого тижня там розбився такий же винищувачВ аеропорту Хабаровськ (Новий) вилучили зразки палива і призначили хімічну судову експертизу. Вилучили також документацію щодо проходження передпольотного медичного огляду членів екіпажу та метеорологічного прогнозу погоди за маршрутом прямування, льотну та технічну документацію на повітряне судно та членів екіпажу.

Місцеве інформагентство "Хабаровський край сьогодні". передає, що уламки помітили з вертольота на території заповідника Великохехцирський в передмісті Хабаровська. Вранці за місцевим часом це місце спробували оглянути, але близько підлетіти до передбачуваної точки аварії завадила низька хмарність.

"Згорілі уламки знайдено за 13 кілометрів від селища Корфівський на висоті близько 600 метрів. Саме там ми шукали вчора і нам завадили вітер і хмарність, і ніч, що настала, туди ж літали і сьогодні вранці, але знову не змогли пробитися. Тих, хто вижив, з висоти побачити не вдалося, посадити вертоліт в тому районі неможливо, до місця розташування уламків висунулися піші групи рятувальників і загони на квадроциклах", - розповів один з учасників пошуково-рятувальної операції.

За даними Головного управління МНС у Хабаровському краї, упродовж ночі в лісовій місцевості продовжувало працювати наземне угруповання рятувальників.

"Пошуки ускладнювалися темним часом доби та несприятливими метеоумовами, тайговою і гірською місцевістю. Було визначено кілька груп, які вели рекогностування місцевості на автомобілях високої прохідності, пішим порядком проходили в місцях стежок. З настанням світлого часу доби до обстеження місцевості залучено всі сили та засоби угруповання МНС Росії, територіальної підсистеми РСНС", - розповіли у відомстві.

Катастрофа літака Ан-26 у Хабаровському краї: що відомо

22 вересня о 18:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом) до Центру управління у кризових ситуаціях ГУ МНС Росії в Хабаровському краї надійшло повідомлення, що за 38 км від аеропорту міста Хабаровська, ймовірно в районі заповідника Хехцир з радарів зник літак Ан-26.

За попередніми даними на борту перебував льотний склад у кількості 6 осіб. Літак здійснював технічний політ.

Попередньою причиною зникнення літака назвали погану погоду. Також повідомлялося, що серед основних версій можливої аварії розглядається помилка пілотування.

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Автор: Катерина Комолова