Передбачається, що на борту літака перебувають шість осіб.

У Росії в Хабаровському краї зник з радарів літак-лабораторія Ан-26.

О 18:45 за місцевим часом літак перестав виходити на зв'язок, пише "Інтерфакс".

Передбачається, що на борту перебувають шість осіб.

Відомо, що судно проводило технічний політ в районі 40 кілометрів від Хабаровська і займалося перевіркою наземних засобів зв'язку і радіолокаційного обладнання, проте члени екіпажу раптово перестали виходити на зв'язок. При цьому сигналу аварійного радіомаяка в МНС не зафіксували.

Попередньою причиною зникнення лайнера назвали погану погоду. Також повідомлялося, що серед основних версій можливого падіння розглядається помилка пілотування.

Пізніше стало відомо, що пошуки зниклого літака Ан-26 з повітря припинені через негоду, повідомляє ТАСС.

"Працює наземна група. Метеоумови для авіації несприятливі", - повідомили у відомстві.

Приблизне місцезнаходження повітряного судна і квадрат пошуку були визначені рятувальниками.

Катастрофи російських літаків

17 серпня в Підмосков'ї розбився військово-транспортний літак Іл-112в. Виконуючи тренувальний політ, літак заходив на посадку і впав у лісосмузі. Усього на борту було троє людей, усі вони загинули. На відео видно, що перед падінням у Іл-112в прямо в повітрі загорівся правий двигун.

14 серпня на півдні Туреччини розбився орендований у Росії пожежний літак типу "Беріїв-200". На борту літака було вісім осіб, у тому числі п'ять російських військових і три представники Туреччини. Усі вони загинули.

На Камчатці на території Кроноцького заповідника у Курильське озеро впав вертоліт Мі-8. На борту перебували 16 осіб, вісім - вижили й перебували у важкому стані.

У червні військовий вертоліт Мі-8 розбився в полі в Гатчинському районі Ленінградської області. Під час аварії загинули три людини, а вертоліт, що розбився, належав Росгвардії й здійснював тренувальний політ

Автор: Олег Давигора