У російське консульство кинули два вибухові пристрої.

Сьогодні, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в російському консульстві у Франції прогримів потужний вибух.

Як пише SkyNews, інцидент стався всередині будівлі у французькому місті Марсель, про це повідомив генеральний консул Росії в Марселі Станіслав Оранський.

Раніше французькі ЗМІ також підтвердили, що біля російського консульства в Марселі прогримів вибух і на місці події працюють пожежники. Водночас за даними джерел BFMTV у поліції, на територію російського генконсульства в Марселі було кинуто два вибухові пристрої, спрацював один.

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За даними російського інформагентства ТАСС, Міністерство закордонних справ Росії заявило, що інцидент має ознаки "терористичного акту", і зажадало від французької влади провести ретельне розслідування.

"Вимагаємо (від Франції) вичерпних і оперативних заходів щодо розслідування, а також кроків зі зміцнення безпеки російських закордонних представництв", - заявила речник російського МЗС Марія Захарова.

Вночі дрони ЗСУ відвідали Росію

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу.

Відомо про щонайменше 5 вибухів у районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.

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