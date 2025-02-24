Крім того, вчора атаковано нафтобазу у Тульській області РФ.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу вночі 24 лютого.

Згідно з офіційним повідомленням Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

"Відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюються", - зазначено у повідомленні.

Відео дня

Окрім того, як інформують у Генштабі, вчора, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили нафтобазу - зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат "8 марта" у Тульській області РФ.

Удари по Рязанському НПЗ

Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Як мінімум втретє за рік українські дрони прилітають на цей об'єкт. Вперше наші безпідотники вдарили по Рязанському НПЗ 24 січня. 26 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР повторно вдарили по об'єктах "Рязанської нафтопереробної компанії". Як повідомили у Генштабі ЗСУ, внаслідок удару були зафіксовані вибухи та пожежа в районі вказаної цілі.

27 січня стало відомо, що Рязанський НПЗ призупинив роботу після атаки українських безпілотників. На заводі палало нафтосховище. Залізничні відвантаження не здійснюються, зупинили переробку нафти.

Сьогодні вночі російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомили, що в районі Рязанського НПЗ під ранок прогриміли кілька вибухів, після чого там почалася пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: