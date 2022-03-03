Передбачається запровадити санкції проти таких підприємств як "Роснафта", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT.

Сенатори-республіканці Марко Рубіо і Час Грасслі представили законопроект "ГЕРОЯМ СЛАВА", який передбачає запровадження широкомаштабних санкцій проти усіх російських державних підприємств.

Про це йдеться у заяві на сайті сенатор Рубіо.

Зокрема, законопроект має повну назву "Припинення збагачення російських олігархів і промислових союзників махінацій Москви з використання її мерзенного злочинства за кордоном", або скорочена англійська абревіатура цієї назви "Героям Слава".

Так, санкції передбачають заборону достуму на американський ринок капіталів для компаній, які перебувають у власності або контролюються Москвою для фінансування війн Володимира Путіна. Йдеться про такі компанії як "Роснафта", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT.

"Путін активно розпалює російську машину війни за допомогою коштів, які отримують контрольовані Москвою державні корпорації. Жодне російське державне підприємство не повинно мати доступу до американських капіталів, коли кровожерливий диктатор здійснює вторгнення в Україну", - наголосив Рубіо.

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