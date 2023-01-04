19 республіканців продовжують не підтримувати представника своєї партії Кевіна МакКарті.

Жоден кандидат не отримав достатньої кількості голосів в історичному другому турі голосування, аби обійняти посаду спікера Палати представників США (нижньої палати Конгресу).

Про це повідомляє CNN. Лідер республіканців у Палаті представників США Кевін МакКарті у другому турі голосування знову не зміг заручитися необхідною кількість голосів, аби стати спікером. За нього проголосувало 203 члени Палати представників.

Водночас, представник Демократичної партії Гакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого теж недостатньо. Ще 19 голосів отримав республіканець Джим Джордан.

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Усі 19 республіканців, які у першому турі проголосували проти кандидатури МакКарті, у другому турі віддали голоси за Джордана. Тепер очікується третій раунд голосування.

Історичне голосування

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 січня, у Палаті представників (Нижній палаті Конгресу) вперше за 100 років не змогли обрати у першому турі голосування спікера.

Для обрання необхідно отримати 218 голосів, але з технічної сторони процесу для обрання на посаду спікера може знадобитися і менша кількість, як це було у 2021 році, коли демократка Ненсі Пелосі отримала 216 голосів.

Наприклад, якщо певна кількість членів Палати представників пропустять процедуру голосування, або лише підтвердять своїм голосом, що вони "присутні", необхідна кількість голосів, яка визначає більшість, може бути зниженою.

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