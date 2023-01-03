Джо Байден не планує втручатися в процес.

Палата представників Конгресу США провалила голосування щодо обрання представника Республіканської партії Кевіна Маккарті спікером.

Як повідомляє CNN, конгресмени вперше за останнє століття не змогли визначитися із кандидатом на посаду спікера з першого разу.

Кевіна Маккарті підтримали 203 члени Палати представників,19 республіканців проголосували за інших кандидатів. Для отримання посади спікера йому було потрібно отримати голоси більшості тих, хто присутні і беруть участь в голосуванні (зазвичай це 218 осіб, але може бути менше, якщо хтось пропускає голосування). У 2021 році демократ Ненсі Пелосі була обрана спікером 216-ма голосами.

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Тепер члени Палати представників мусять провести ще одне голосування. Конгресмен-республіканець Метт Гетц, який був серед тих, хто не підтримав Маккарті під час голосування, висунув Джима Джордана на посаду спікера. Своєю чергою Джордан, намагаючись продемонструвати єдність республіканців, повторно висунув кандидатуру Маккарті в другому турі голосування.

Представник Республіканської партії Боб Гуд прогнозує, що під час наступного голосування кількість противників призначення Маккарті тільки зросте.

"Він ніколи не стане спікером. ... Чим швидше він піде, на благо країни, на благо Конгресу, на благо зібрання, тим краще буде для всіх. Ми зможемо рухатися разом, щоб знайти найкращу людину, яка може отримати 218 [голосів]", – сказав він журналістам у Палаті представників.

У Білому домі, коментуючи те, що відбувається в Конгресі, зазначили, що президент Джо Байден не планує втручатися.

"Президент пропрацював сенатором США 34 роки, і він розуміє, як працює цей процес. Він точно не буде втручатися в цей процес", – сказала прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Нове скликання Конгресу США – що варто знати

3 січня розпочало роботу 118-го Конгресу США – з рекордною кількістю жінок (149), латиноамериканців та членів, які ідентифікують себе як представники ЛГБТ-спільноти. На проміжних виборах 2022 року республіканці виграли контроль над Палатою, це відбулося вперше з часів 115-го Конгресу (2017-2019 роки).

Перше завдання Конгресу – обрати спікера Палати представників, який є третьою особою в країни. Спікер замінює президента у разі, якщо той виявиться недієздатним, і віце-президент також не зможе виконувати його функції, контролює порядок денний Конгресу та роботу комітетів нижньої палати парламенту тощо.

Допоки спікер Палата представників не буде обраний, не можуть бути призначені очільники комітетів і розпочаті будь-які розгляди щодо президента Джо Байдена, які, як очікують, стануть ключовими на порядку денному республіканців.

Прогнозували, що спікером стане лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті. Проте група республіканських конгресменів виступає проти його кандидатури, а демократи підтримують свого лідера Хакіма Джефріса.

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