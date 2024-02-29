Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що "лідери повстали проти нього".

Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не виставлятиме на розгляд законопроект, який включає допомогу Україні, оскільки в ньому відсутні положення про безпеку кордонів.

Про це він заявив на зустрічі в Білому домі лідерів Конгресу із президентом Джо Байденом, пише The Hill. За словами спікера, на зустрічі були лідери більшості та меншості в Сенаті Чак Шумер і Мітч Макконнелл, а також лідер меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс. Джонсон зі своїми ідеями залишився на самоті. В інтерв'ю Fox News він підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що "лідери повстали проти нього".

Як зазначається, під час переговорів лідери Конгресу були єдиними, коли справа дійшла до звернення з проханням ухвалити пакет іноземної допомоги Сенату на суму $95 млрд, включно з $60 млрд для України.

Відео дня

Однак Джонсон дав зрозуміти, що не виставлятиме законопроект, бо там немає положень, які республіканці вимагають протягом багатьох місяців.

Війна в Україні - допомога США

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Сенат США підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, однак Палата представників його все ще не ухвалила.

27 лютого президент Джо Байден зустрівся з представниками Конгресу, щоб обговорити цю проблему. Крім того, спікери парламентів 23 країн та очільниця Європарламенту Роберта Метсола звернулись до Джонсона із закликом винести на розгляд законопроект,

Експерти зазначають, що у США існують ще дві процедури, окрім офіційної постановки питання на голосування спікером, які можуть допомогти у розблокуванні допомоги для України. Складність полягає в тому, що їх дуже давно не використовували.

Вас також можуть зацікавити новини: