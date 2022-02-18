За словами жінки, вона діяла під впливом свого чоловіка, який зараз теж перебуває під слідством.

Шкільна вчителька Синтія Перкінс зі штату Луїзіана (США) зізналася, що годувала учнів кексами зі спермою свого чоловіка.

Про це повідомляє New York Post.

Жінку та її чоловіка Денніса Перкінса, який працював заступником шерифа округу Лівінгстон, заарештували ще у 2019 році. Пару підозрювали у створенні дитячої порнографії, сексуальному насильстві над дітьми та низці інших злочинів щодо неповнолітніх. Всього слідчі розглядали понад 150 епізодів, серед яких й те, що вчителька годувала учнів кексами, зі спермою свого чоловіка.

Слідчі під час обшуків у помешканні подружжя знайшли їхні світлини з оголеними дітьми.

Лише зараз Перкінс зізналася у злочинах, які їй інкримінують. Жінка стверджує, що чоловік маніпулював нею та змушував вчиняти злочини разом з ним. Після арешту вона подала на розлучення.

Перкінс відмовилася від права на апеляцію та погодилася свідчити проти свого чоловіка. Їй загрожує 41 рік ув’язнення. Суд над Деннісом Перкінсом заплановано на травень.

Як повідомляв УНІАН, американка подала до суду на відомого фахівця з питань фертильності Морріса Вортмана зі штату Нью-Йорк, якого звинуватила в тому, що він шахрайським чином став її батьком.

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