35-річна Морган Хеллквіст, як і дев'ять інших американців і американок, виявилися дітьми Морріса Вортмана.

Американка подала до суду на відомого фахівця з питань фертильності Морріса Вортмана зі штату Нью-Йорк, якого звинуватила в тому, що він шахрайським чином став її батьком.

Про це повідомляє New York Post.

За словами 35-річної Морган Хеллквіст, її батьки не могли мати дітей, оскільки чоловік, якого вона вважала своїм татом, був паралізований нижче пояса після ДТП.

Тому з 1983 по 1985 рік її мати регулярно відвідувала Вортмана, який робив їй 2-3 ін'єкції сперми на місяць.

Жінку запевнили, що біоматеріал здавав якийсь студент-медик з Університету Рочестера без відомих фізичних і психічних відхилень.

Процедури виявилися успішними, і у вересні 1985 року народилася Морган Хеллквіст. Примітно, що вона з'явилася на світ через кілька тижнів після народження дочки у самого Вортмана.

А у 8 років жінці розкрили секрет її зачаття.

Вже в дорослому віці Морган вийшла і сама стала матір'ю. У 2012 році вона звернулася до Вортмана зі скаргами на нерегулярну менструацію.

Жінка спостерігалася у цього лікаря до 2021 року - вона стверджує, що протягом певного часу медик безумовно знав, що є її біологічним батьком, але продовжував обстежувати її груди і піхву.

Читайте такожУ Нідерландах лікар репродуктивної клініки виявився батьком 49 дітейУ 2016 році Хеллквіст пройшла генетичний аналіз і дізналася, що є наполовину ашкеназькою єврейкою, після чого стала підозріліше ставитися до Морріса Вортмана, який входив саме до цієї етнічної групи.

Протягом наступних кількох років, позивачка дізналася, що у неї є як мінімум дев'ять імовірних братів і сестер. У травні цього року один з її братів погодився пройти ДНК-експертизу, яка підтвердила, що Морріс Вортман є їхнім спільним батьком. Після цього Морган Хеллквіст звернулася до Верховного суду округу Монро.

Ситуацію ускладнює те, що сам лікар, його мати і брат лікувалися від невказаного психічного захворювання.

"Відповідач умисно вчинив грубе і безглузде шахрайство щодо позивачки. Воно настільки кричуще за своїм характером, що порушує всі рамки пристойності і накладає на нього високий ступінь провини", - йдеться в позові.

Позивачка вимагає від свого біологічного батька компенсації збитку, який визначать під час судових слухань.

Нагадаємо, що раніше син визнаного "лікарем року" в США Квінсі Фортьє потай запліднив сотні пацієнток у жіночій лікарні.

Автор: Станіслав Кожемякін