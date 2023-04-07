В результаті обох нападів одна людина загинула, семеро людей отримали поранення.

Відразу два теракти сталося в ізраїльському місті Тель-Авіві.

JPost з посиланням на медичні служби пише, що мова йде про два напади, скоєні з різницею в кілька хвилин. За версією видання, спочатку в районі променаду злочинець відкрив стрілянину. Нападник був убитий.

У другому випадку зловмисник навмисно направив автомобіль на пішоходів на вулиці Кауфманна, його затримала поліція. Автомобіль в'їхав у людей біля парку Чарльза Клора біля берега моря, пишуть ізраїльські ЗМІ. Постраждали семеро людей, одна загинула, пише The Times of Israel.

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Ізраїльське МЗС назвало події терактами. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху наказав мобілізувати всі резервні роти військової поліції та додаткові армійські сили.

Загострення ситуації в Ізраїлі-деталі

У четвер, 6 квітня 2023 року, Ізраїль опинився під потужним ударом. Країна зазнала найбільшого за останні 27 років обстрілу з боку Лівану. Зазначається, що з боку Лівану по Ізраїлю було 34 пуски.

У ніч на п'ятницю, 7 квітня 2023 року, ізраїльська армія завдала ударів по сектору Гази. На півдні Ізраїлю була повітряна тривога.

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