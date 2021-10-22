Євросоюз й надалі зберігатиме тиск на Білорусь через заохочення мігрантів їхати в країни ЄС.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Євросоюз готовий вивчити можливості застосування нових обмежувальних заходів проти режиму Олександра Лукашенка у відповідь на міграційну гібридну атаку на східних кордонах ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн сказала на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенної зустрічі лідерів ЄС.

Президент Єврокомісії наголосила, що лідери ЄС дуже стурбовані ситуацією на кордонах з Білоруссю через нелегальну міграцію. "Ми розглядаємо поведінку білоруської влади як гібридну атаку. Люди, які використовуються режимом Лукашенка, є жертвами. Ми повинні допомогти. Жодне життя не має використовуватися для політичних питань. І ця інструменталізація міграції чинить політичний тиск на Європейський Союз", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте такожУ Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Тихановської"Ми зберігатимемо тиск на режим Лукашенка. Ми вже запропонували цілеспрямовані заходи для відміни спрощеннях візових вимог для режиму і його маріонеток, і ми готові вивчити варіанти для подальших санкцій не лише для фізичних осіб, але і для установ або компаній", - заявила фон дер Ляєн.

Також президент Єврокомісії сказала, що лідери ЄС погодились щодо потреби узгоджених дій, оскільки Білорусь вивчає відкриття нових шляхів для потоку мігрантів. За її словами, Білорусь запропонувала нові підходи до скасування візового режиму для додаткових третіх країн з метою притоку мігрантів.

"І ми продовжимо нашу взаємодію з цими країнами для зменшення цього незаконного ввезення людей при державній підтримці", - наголосила президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Польща і три країни Балтії – Естонія, Латвія і Литва – закликали ООН вжити заходів проти Білорусі за нібито заохочення мігрантів до незаконного перетину кордону в Європейський Союз.

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Автор: Віталій Саєнко