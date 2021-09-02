Литовські прикордонники опублікували відео, на якому білоруські силовики відтісняють нелегальних мігрантів до кордону.
Пост опубліковано на сторінці Державної прикордонної служби Литви у Facebook.
За даними служби, інцидент стався у Швенченському районі.
"Нещодавно білоруські офіцери в повному озброєнні жорстоко відтіснили групу з 13 нелегальних мігрантів. Провівши кілька днів на кордоні між Білоруссю і Литвою, мігранти висловили бажання повернутися в Білорусь і полетіти додому, але білоруська влада проігнорувала їх", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що патрулі Держприкордонслужби Литви забезпечували мігрантів водою і їжею весь час, який вони провели на кордоні. Зараз всі 13 мігрантів знаходяться в Білорусі.
Литва і Білорусь: проблема мігрантів
Наприкінці травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.
Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".
На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.
28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.