Наприкінці травня Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не затримуватиме нелегалів, які намагаються потрапити на територію Євросоюзу.

Литовські прикордонники опублікували відео, на якому білоруські силовики відтісняють нелегальних мігрантів до кордону.

Пост опубліковано на сторінці Державної прикордонної служби Литви у Facebook.

За даними служби, інцидент стався у Швенченському районі.

"Нещодавно білоруські офіцери в повному озброєнні жорстоко відтіснили групу з 13 нелегальних мігрантів. Провівши кілька днів на кордоні між Білоруссю і Литвою, мігранти висловили бажання повернутися в Білорусь і полетіти додому, але білоруська влада проігнорувала їх", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що патрулі Держприкордонслужби Литви забезпечували мігрантів водою і їжею весь час, який вони провели на кордоні. Зараз всі 13 мігрантів знаходяться в Білорусі.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

Наприкінці травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Автор: Людмила Жерновська