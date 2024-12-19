Кіт Келлог назвав убивство російського генерала "не дуже хорошою ідеєю".

Майбутній спецпосланець обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог розкритикував нещодавнє вбивство в Москві генерал-лейтенанта, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігоря Кирилова. В ефірі Fox Business він назвав це "не дуже хорошою ідеєю".

"Коли ви вбиваєте командирів, старших офіцерів, адміралів або генералів у їхньому рідному місті, це вже занадто... Я не думаю, що це розумно робити", - зазначив Келлог.

На його думку, генерал є законною ціллю, коли перебуває на полі бою, адже, за його словами, існують правила війни, і "деякі речі просто не можна робити".

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"Доручити це найманцю - це зовсім нехороша ідея, на мою думку. Однак це війна і це те, що ви бачите на війні. І саме тому солдати ніколи не хочуть йти на війну, тому що відбуваються такі речі", - заявив Келлог.

Він висловив сподівання, що це вбивство не зашкодить Росії і Україні вступити в переговори щодо закінчення війни, і наголосив, що Трамп - саме той політик, який здатний виступити посередником у цьому діалозі.

Убивство генерала Кирилова: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній співробітник ЦРУ Дуглас Лондон оцінив: убивство російського генерала "має обмежене значення для загальної ситуації на фронті" і не змінить хід війни. Водночас він підкреслив, що цей інцидент є першим випадком, коли військовий-високопосадовець був убитий так далеко від зони бойових дій.

Це резонансне вбивство викликало обурення у російських "воєнкорів". Багато хто з них відкрито заявиє про те, що це "ганьба, яка сталася просто під носом у Кремля". Тепер росіяни почали сумніватися в компетентності власних служб внутрішньої безпеки.

У західних ЗМІ відзначили ефективну роботу українських спецслужб під час війни, коментуючи ліквідацію Кирилова. Зокрема, наголосили, що якщо колись СБУ була здебільшого зосереджена на внутрішніх справах, то після вторгнення Росії вона почала активно діяти на окупованій території та всередині Росії.

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