Він зазначив, що Росія навмисно вдарила по найбільш вразливій і беззахисній категорії населення.

Для Росії вже стало традицією супроводжувати своє головування в Раді безпеки ООН жахливими воєнними злочинами. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки, коментуючи російський удар по дитячій лікарні "Охматдит".

Перед Кислицею на засіданні виступив представник Росії при ООН Василь Небензя, який розповідав відверту неправду, щоб приховати черговий злочин своєї країни і перекласти відповідальність. Він намагався переконати присутніх, що в події 8 липня винна Україна. Небензя заявив, що по "Охматдиту" нібито вдарила ракета української ППО.

Кислиця ж зазначив, що Росія навмисно вдарила по найбільш вразливій і беззахисній категорії населення.

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"З жалем відзначаю представника терористичного путінського режиму на місці голови. Для Росії вже стало традицією супроводжувати своє головування в Раді жахливими воєнними злочинами та геноцидними потугами. І цей раз не став винятком. По суті, місце голови вже все в крові. Учора Росія навмисно вдарила по найбільш вразливій, беззахисній категорії населення в будь-якому суспільстві – по дітях, хворих на рак та інші смертельні захворювання", – наголосив він.

Кислиця зазначив, що лікарня "Охматдит" у Києві є найбільшим медичним закладом у країні, який лікує дітей, хворих на рак та інші хвороби. Там проходять лікування діти з усього світу. Цей медичний заклад є унікальним у системі медичної допомоги.

"Учора Росія знову показала свою огидну версію "співчуття" по відношенню до дітей, здійснивши удар по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101", – заявив постійний представник України при ООН.

Удар РФ по лікарні "Охматдит"

8 липня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Запущена росіянами ракета була запрограмована саме на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медзакладу окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

9 липня в "Охматдиті" було завершено аварійно-рятувальні роботи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок атаки РФ на цій локації 2 людини загинули, по медичну допомогу звернулося 32 поранених.

Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду державного бюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в лікарні "Охматдит". Крім того, кожній сім'ї з дітьми, яка постраждала від учорашньої атаки, разом із ЮНІСЕФ буде виділено допомогу в розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена сім'ї.

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