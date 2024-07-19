Ізраїльські військові заявили про атаку модернізованим іранським дроном.

У ніч проти 19 липня в Тель-Авіві (Ізраїль), біля посольства США, вибухнув дрон – одна людина загинула – репатріант з РФ, багато поранених. Відповідальність за удар взяли єменські хусити.

"Угрупування, що підтримується Іраном, заявило, що атакувало комерційну столицю Ізраїлю за допомогою безпілотника нового типу, який важко виявити радару, і пообіцяло знову атакувати місто та інші частини країни", - пише Bloomberg.

Зазначається, що це перший смертоносний напад на Ізраїль з боку хуситів, які в останні місяці також нападали на морські судна.

За даними ізраїльських служб екстреної допомоги, вибух стався неподалік набережної Тель-Авіва та філії посольства США. Ізраїльські військові заявили, що сирени не вмикалися.

"Початкове розслідування показує, що вибух у Тель-Авіві був спричинений падінням повітряної цілі. Інцидент знаходиться на ретельному розгляді", - заявили ізраїльські військові.

Як зазначає Bloomberg, хусити заявляють, що діють солідарно з палестинцями й продовжуватимуть свої атаки доти, доки в Газі не буде досягнуто припинення вогню. Війна між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, яке підтримує Іран та єменські хусити, почалася після того, як 7 жовтня 2023 року відбулося вторгнення бойовиків угруповання до Ізраїлю.

За даними ізраїльських ЗМІ, безпілотник вибухнув поряд із посольством США, в одній із пошкоджених вибухом будівель знайдено тіло загиблого, ще восьмеро людей поранено.

"У ніч на 19 липня, приблизно о 3:15, у Тель-Авіві в районі вулиць Шалом Алейхем та Бен-Єгуда, неподалік посольства США, пролунав вибух. Місце події було оточене поліцією. Вибух було чути у багатьох районах центру Ізраїлю. Спочатку повідомлялося, що чоловік 37 років і жінка 25 років легко поранені уламками скла, їх доправили до лікарні "Іхілов" у Тель-Авіві", - пишуть ЗМІ.

Ще чотирьом громадянам була потрібна допомога медиків для виведення зі стану нервового шоку. Потім було заявлено, що легко поранено чотирьох людей, декого доправили до лікарні "Вольфсон" у Холоні.

"Пізніше неподалік було знайдено тіло загиблого чоловіка приблизно 50 років зі слідами осколкових поранень", - пишуть ЗМІ.

Вуличні магазини, що знаходяться поблизу місця вибуху, пошкоджені – вітрини рознесені на шматки.

Хусити заявили, що удару завдано новим безпілотником "Яффо", який здатний обходити системи перехоплення. Армія оборони Ізраїлю заявила, що, за попередніми даними, сигнал тривоги під час падіння БПЛА не спрацював, але пізніше пояснили, що дрон був ідентифікований, але через людську помилку сили ППО не були задіяні.

У ВПС визнають, що це серйозна несправність, беруть відповідальність за інцидент на себе та уточнюють, що збити БПЛА було необхідно.

Згодом стало відомо, що загиблий від удару дрона в Тель-Авіві — репатріант із Росії.

На відео прямо з набережної зняли як дрон-камікадзе пролітає над головою та вражає будівлю у Тель-Авіві.

Пресслужба ЦАХАЛ заявила: "БПЛА, що вразив Тель-Авів, був із Ємену. Це модернізований іранський БПЛА Sammad 3".

Ситуація у Червоному морі

Як повідомляв УНІАН, у Червоному морі єменські хусити атакували два танкери, один з яких прямував із РФ до Китаю. За даними Центрального командування ЗС США (CENTCOM), сили Центрального командування ЗС США успішно знищили п'ять безпілотних літальних апаратів хуситів, яких підтримує Іран. Зокрема, три - над Червоним морем та два - над районами Ємену, які контролюють хусити.

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