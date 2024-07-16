Російський дрон розбився в Гомельській області.

Під час останньої атаки РФ по Україні дрон-камікадзе типу "Шахед" залетів на територію Білорусі. Російський безпілотник вибухнув неподалік від міста Бобруйськ, повідомляє "Беларускі Гаюн".

""Беларускі Гаюн" з'ясував, що дрон-камікадзе типу "Шахед", який зайшов до Білорусі сьогодні в районі 8:40 ранку, розбився в Октябрському районі Гомельської області. За нашими даними, шахед упав між м.п. Паричі та аг. Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час падіння дрона стався вибух.

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"Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе, що прямо підтверджує – шахеди, які залітають на територію Білорусі, – ніякі не "навчальні" або "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки по території України", – пише "Беларускі Гаюн".

"Шахеди" залітають на територію Білорусі

16 липня під час російської атаки по Україні в Білорусь залетів уже четвертий за рахунком безпілотник-камікадзе типу "Шахед". Повідомлялося, що в небі над Гомельською та Могильовською областями літали білоруський вертоліт Мі-24, а також винищувач Су-30.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що вночі РФ випустила по Україні 5 ударних безпілотників типу Shahed-131/136. 4 з них було збито. П'ятий же полетів у Білорусь.

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