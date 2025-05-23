Засідання з цього питання відбудеться наступного тижня.

Угорщина має всі шанси втратити ключове повноваження в Європейському Союзі. Рада Європи вже наступного тижня, 27 травня, планує провести засідання, на якому обговорить питання позбавлення Угорщини права голосу, йдеться в порядку денному саміту.

"Міністри проведуть восьмі слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, запущеної обґрунтованою пропозицією Європейського парламенту від вересня 2018 року", - ідеться в заяві.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дає змогу призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, на яких заснований Євросоюз.

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Відповідну процедуру Європейський парламент ініціював ще кілька років тому, однак поки що все обмежувалося слуханнями з питання ситуації, яка склалася в Угорщині через дії уряду Орбана. 27 травня відбудеться вже восьме слухання.

Політика Угорщини

Нагадаємо, 2 травня Нацасамблея Угорщини підтримала вихід країни з Міжнародного кримінального суду.

Також повідомлялося, що група депутатів Європейського парламенту в листі закликала Брюссель заморозити все фінансування для Угорщини через подальше обмеження свобод, підрив демократії та недотримання законодавства і цінностей Європейського Союзу.

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