Пропозицію віцепрем'єра Жолта Шем'єна про вихід Угорщини з МКС підтримали 134 законодавці, "проти" висловились 37, ще 7 — утримались.

У вівторок, 20 травня, Національна асамблея схвалила пропозицію віцепрем'єра Жолта Шем'єна про вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це пише Telex.

Підтримали вихід з МКС 134 законодавці, "проти" висловились 37, ще 7 — утримались.

Голосування у Нацасамблеї стало ще одним кроком у процесі, який розпочався минулого місяця.

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Угорщина виходить з Міжнародного кримінального суду - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у квітні керівник апарату угорського прем’єра Гергей Гуяш повідомив, що уряд країни ініціює процедуру виходу з МКС, який видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Гуяш заявив, що Міжнародний кримінальний суд "був почесною ініціативою", проте звинувачення Нетаньягу є найсумнішим прикладом того, що суд перетворився на політичний орган. Політик наголосив, що уряд Угорщини вважає це неприйнятним, тому вирішив не брати участі у роботі МКС.

Повідомлення про вихід країни з організації збіглося з візитом прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Угорщини. Відомо, що країна, як учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду була юридично зобов'язана виконувати ордери на арешт, які видає цей суд. Тому Угорщина мала заарештувати Нетаньягу, проте Орбан тоді наголосив, що не буде цього робити.

А раніше, у лютому новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить санкції проти МКС. Американський президент був обурений ордером на арешт саме ізраїльского прем'єра.

МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта та кількох лідерів ХАМАС у листопаді минулого року. У наказі адміністрації Трампа про санкції стосовно МКС стверджується, що це створило "ганебну моральну еквівалентність".

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